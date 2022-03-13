تونس.. توقيف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

اشتبهت قوات الأمن بفرنانة شمال غربي تونس بشخص غريب عن الجهة يبحث عن آخر من أبناء الجهة وردت عنه معلومات تفيد بنشاطه في الاتجار بالبشر، وتشغيل القاصرات معينات منزليات.

وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم نصب كمين حيث تم إلقاء القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر وبرفقتها فتاتان لتسليمهما للشخص الغريب مستغلين حالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها أهالي البنتين خاصة وأن إحداهما لا تزال تلميذة بالسنة الثالثة ثانوي بأحد معاهد الجهة.

وأفادت قوات الأمن بأنه تم حجز مبلغ مالي لدى المرأة.

هذا، وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة بتهمة "تكوين وفاق من أجل الإتجار بالبشر" وقد تم الإحتفاظ بالمرأة التي دلت على شريكيها الذين تحصنا بالفرار وقد تم إدراجهما بالتفتيش.

وأكدت السلطات أنه تم تسليم البنتين إلى ذويهم بعد الاستماع لهما وإلى أهليهما.

المصدر: "موزاييك أف أم"