 
مباشر

تونس.. توقيف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

أخبار العالم العربي

تونس.. توقيف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر
Gettyimages.ru
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sl6b

اشتبهت قوات الأمن بفرنانة شمال غربي تونس بشخص غريب عن الجهة يبحث عن آخر من أبناء الجهة وردت عنه معلومات تفيد بنشاطه في الاتجار بالبشر، وتشغيل القاصرات معينات منزليات.

وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم نصب كمين حيث تم إلقاء القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر وبرفقتها فتاتان لتسليمهما للشخص الغريب مستغلين حالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها أهالي البنتين خاصة وأن إحداهما لا تزال تلميذة بالسنة الثالثة ثانوي بأحد معاهد الجهة.

وأفادت قوات الأمن بأنه تم حجز مبلغ مالي لدى المرأة.

هذا، وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة بتهمة "تكوين وفاق من أجل الإتجار بالبشر" وقد تم الإحتفاظ بالمرأة التي دلت على شريكيها الذين تحصنا بالفرار وقد تم إدراجهما بالتفتيش.

وأكدت السلطات أنه تم تسليم البنتين إلى ذويهم بعد الاستماع لهما وإلى أهليهما.

المصدر: "موزاييك أف أم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا