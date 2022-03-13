جامعة روسية: مستعدون لتقديم الدعم للمصريين القادمين من أوكرانيا

اتجه عدد من المصريين القادمين من أوكرانيا إلى روسيا بحثا عن أوضاع مناسبة لاستكمال دراستهم، حيث استقبلتهم جامعة كوبان الحكومية الروسية بحضور رئيسها في اجتماع خاص مع هؤلاء الطلبة.

وفي هذا الصدد، قال ميخائيل بوريسوفيتش أستابوف، رئيس جامعة كوبان، إن "الجامعات الروسية مستعدة لتقديم أقصى قدر من الدعم للطلاب في هذه الظروف، وحل جميع المشكلات المحتملة في كل حالة على حدة، بالتعاون مع وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، وسفارة جمهورية مصر العربية في الاتحاد الروسي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية وذلك نظرا للوضع الذي وجد فيه الطلاب المصريون أنفسهم".

وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة24" أن "نحو 7 طلاب مصريين قادمين من أوكرانيا، وبالتحديد من أكاديمية "خيروسن البحرية" حضروا إلى الجامعة حتى الآن، ونظرا لعدم وجود هذا التخصص لديهم فإن وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، تدرس هذه المسألة من أجل تقديم خيارات للطلاب، لمواصلة تعليمهم المتخصص في إحدى الجامعات المتخصصة في روسيا".

وأشار أستابوف إلى أن "المؤسسات التعليمية الروسية للتعليم العالي، في إطار حصة حكومة الاتحاد الروسي، مستعدة لتقديم الدعم للطلاب من مصر الذين وصلوا إلى روسيا من الجامعات الأوكرانية" لافتا إلى أن "كل جامعة لديها فرص مختلفة ومستعدة في إطار هذه الفرص لقبول المصريين من الجامعات الأوكرانية للدراسة".

وأردف: "إذا كان أحدهم مستعدا لبدء الدراسة في تخصص جديد فإن جامعتنا لديها مجموعة واسعة من المجالات في تخصصات العلوم الإنسانية والطبيعية، ونحن على استعداد لقبولهم".

وعن التخصصات التي من الممكن دراستها في جامعة كوبان الحكومية الروسية أكد ميخائيل، أن جامعة كوبان تقدم أكثر من 100 برنامج بكالوريوس وماجستير ومتخصص، قائلا: "هذه مجموعة واسعة إلى حد ما من البرامج من العلوم الإنسانية، إلى العلوم الطبيعية، يتم تنفيذها في 15 كلية ومعهدين في جامعتنا".

المصدر: "القاهرة24"