الصدر وبارزاني يتفقان على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مزاعم وجود مقار إسرائيلية في أربيل

اتفق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مزاعم وجود مقار إسرائيلية في أربيل.

وذكر بيان لمكتب زعيم التيار الصدري، أن "الصدر تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف، أن "الطرفين بحثا خلال الاتصال الهجوم الذي تعرضت له أربيل الليلة الماضية".

وأشار البيان إلى أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرات إسرائيلية استهدفت".

وفي وقت سابق من اليوم نفت حكومة إقليم كردستان العراق وجود مقار إسرائيلية في أربيل، ردا على الهجمات الإيرانية الليلة الماضية التي استهدفت وفقا لبيان الحرس الثوري "مقرا إسرائيليا".

المصدر: RT