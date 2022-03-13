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الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها يوم غد الاثنين في مدينة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 11/ 8/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

المصدر: واس

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