القوات الأمريكية تنقل أطنانا من القمح المسروق من سوريا إلى شمال العراق

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من 65 شاحنة وصهريجا محملة بكميات من القمح والنفط المسروقة للأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة.

وكشفت مصادر محلية لـ"سانا" اليوم الأحد أن "رتلا من 58 شاحنة يحمل أطنانا من القمح السوري المسروق و 7 صهاريج لنقل الوقود ترافقها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت عبر معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية متجهة إلى شمال العراق".

وأخرجت القوات الأمريكية أمس 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية باتجاه شمال العراق.

المصدر: وكالة "سانا"