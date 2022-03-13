الحوثيون: السعودية أعدمت أسيرين كانا ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن إعدام السعودية للأسيرين حاكم البطيني وحيدر الشوذاني "سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة، وهو ما لا يمكن السكوت عنه".

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وفي بيان لها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين: "علمنا أن من بين العشرات الذين أعدمهم النظام السعودي أسيرين سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا"، معتبرة أن "إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة، عبد القادر المرتضى لقناة "المسيرة" قائلا: "تفاجأنا من إقدام النظام السعودي بالأمس على إعدام أسيرين من أسرانا في جبهة جيزان.. جريمة النظام السعودي بحق الأسيرين سابقة خطيرة جدا وجريمة مخالف كل القوانين والأعراف بحق الأسرى".

وأضاف عبد القادر المرتضى: "الأسيران اللذان أعدمهما النظام السعودي كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة منذ مدة، جريمة إعدام الأسيرين استهتار بالأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات الحالية مع النظام السعودي".

وتابع: "نحن منذ أمس على تواصل مع الأمم المتحدة، وطالبناها بالرد وإبداء الموقف من الجريمة النكراء".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل بالعشرات، بينهم يمنيون، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: "المسيرة" + "واس"

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