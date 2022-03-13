بعد هجوم أربيل.. البرلمان العراقي يدعو المؤسسة العسكرية لحفظ أمن البلد

دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، المؤسسة العسكرية لحفظ أمن البلد.

وذكر الزاملي في بيان صحفي، أنه "أجرى زيارة لمقر وزارة الدفاع، التقى خلالها وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ودعا المؤسسة العسكرية لحفظ أمن البلد ومنع التهديدات الداخلية والخارجية كافة، التي تستهدف ضرب سيادة العراق ومصالحه، وتهدد مستقبل العراقيين وحياتهم".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيدعم تشريع قانون وزارة الدفاع الذي يحدد مهام وواجبات هذه الوزارة الهامة التي تعنى بحفظ الوطن وأبنائه ومقدساته".

وأكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، قي وقت سابق من اليوم، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، نفذ بـ12 صاروخا باليستيا بعيد المدى.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي: "في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحا أطلق 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".

وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقا".

المصدر: RT