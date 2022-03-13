مستوطن يطلق الرصاص على مدرستين في بلدة شرق بيت لحم (صور)

أطلق مستوطن اليوم الأحد، الرصاص على مدرستي بنات الخنساء الأساسية والجرمق، في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم.

وقال المدير الإداري في مديرية التربية والتعليم بسام جبر لوكالة "معا" الفلسطينية، إن "مستوطنا ترجل من حافلة تقل مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرستين أثناء تواجد الطالبات في صفوفهن ما أثار حالة من الهلع والخوف، ما اضطرنا لإخلاء المدرستين تدريجيا".

وأضاف أن "قوات الاحتلال والمستوطنين يتواجدون حاليا في محيط المدرستين".

المصدر: "معا"