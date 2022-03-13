المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب تحث كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة الحوار

قالت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول، إنه يجب على كوريا الشمالية العودة إلى طاولة الحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة كيم أون هي، ردا على طلب للتعليق على تحركات كوريا الشمالية لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد: "نأمل أن تمتثل كوريا الشمالية للحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل".

وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا عن تقييمهما بأن اختبارات الأقمار الصناعية المزعومة لبيونغ يانغ في 27 فبراير و 5 مارس كانت جزءا من الجهود المبذولة لتطوير نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات قبل إطلاق صاروخ كامل المدى محتمل.

وزعمت كوريا الشمالية أن عمليات الإطلاق كانت لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع".

المصدر: "يونهاب"