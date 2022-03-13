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الأمم المتحدة تدين الهجمات الصاروخية على أربيل وتصفها بـ"الشنيعة"

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الصاروخية على أربيل وتصفها بـ
Globallookpress Patrick Domingo / Source: ZUMAPRESS.com
علم الأمم المتحدة
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دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية على محافظة أربيل ووصفتها بـ"الشنيعة".

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وذكرت في بيان صحفي: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل. العراقيون مدعوون للوقوف صفا في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، و يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة".

وأضافت: "لا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".


المصدر: RT

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