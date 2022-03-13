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قيادي بـ"العصائب": جعفر الصدر قليل الخبرة وسيرث تركة الكاظمي الثقيلة

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قال القيادي في كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" أحمد الكناني، إن المرشح لرئاسة الوزراء جعفر الصدر "قليل الخبرة والدراية وسيرث تركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثقيلة".

وقال الكناني في تغريدة إن "النسب والأصل والانتماء لا علاقة لهم بإدارة الدولة.. والقدسية تزول عن الشخص فور دخوله مضمار السياسة".

وأشار الكناني إلى أن "جعفر الصدر شخصية محترمة إلا إنه قليل الخبرة والدراية كما إنه سيرث تركة الكاظمي الثقيلة.. أتمنى أن لا تنعكس قدسية أبيه على إختياره لأخطر منصب تنفيذي في العراق".

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وكانت مصادر سياسية عراقية قد أفادت لـRT بأن مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر والذي يشغل حاليا منصب سفير بغداد في لندن لرئاسة الحكومة المقبلة.

وجعفر الصدر هو نجل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدم في العراق عام 1980.

المصدر: كالة "شفق نيوز"

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