"سانا": "قسد" تداهم 6 قرى جنوب الحسكة وتخطف عددا من المدنيين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" داهمت بمساندة أمريكية 6 قرى جنوب الحسكة، وخطفت عددا من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية لـ"سانا"، إن "قسد"، قامت بحملة مداهمة شملت قرى الحمدانية والحريري والرشيدية والغرب والعطالة والعريشة وروعت الأهالي أثناء تفتيش منازلهم واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" قامت بتشديد الإجراءات الأمنية وكثفت الحواجز التابعة لها في المنطقة".

المصدر: "سانا"