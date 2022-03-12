عالم دين شيعي يشيد بإعدام السعودية 81 مدانا بقضايا إرهاب

أشاد عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان بتنفيذ وزارة الداخلية السعودية يوم السبت إعدام مجموعة من المدانيين بقضايا إرهاب.

وقال السلمان في حديثه لـ"سبق": "من ضمن تصريحات ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) في اللقاء التاريخي مع مجلة أتلانتك الأمريكية أن حكم القتل تم رفعه ضمن القوانين الجديدة في السعودية، إلا ما يتعلق بحقوق الناس من القتلة لأخذ حقوقهم، كحق للآخرين".

وأضاف: "ما صدر اليوم من تنفيذ الحكم في القتلة الذين قتلوا الأبرياء في الدالوة بالأحساء، وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، أدخل البهجة والسرور إلى قلوب أهالي الأبرياء للأخذ بحقهم عبر يد العدالة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عبر القضاء العادل".

وتابع: "نحن نعيش حضارة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، وستحمل أبناء الوطن على السير إلى الأمام، ومواكبة الانفتاح الموافق للشريعة الإسلامية، وغل الأيادي الإرهابية وبترها وإيقافها عن تحقيق مآربها الشريرة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية بوقت سابق من السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 مدانا، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: "سبق"