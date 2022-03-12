 
مباشر

لبنان.. باسيل يهاجم "مجموعة النكد" بمجلس النواب

أخبار العالم العربي

لبنان.. باسيل يهاجم
Gettyimages.ru
رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sl05

هاجم رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل "مجموعة النكد" في مجلس النواب، متهما إياها بإسقاط بنود إصلاحية في قانون الانتخاب.

وقال باسيل في تغريدة ساخرا: "أنا مش خبير بالطقس ولكن عرضت بالجلسة إحصاء آخر 10 سنين عن عواصف شهر مارس، بس النكد ما بيسمع منطق".

وأضاف: "منيح أن رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد بـ15 مايو وأنقذ الانتخابات"، معتبرا أن لا صلاحية ولا أكثرية لديه بـ"الميغاسنتر" ونواب الانتشار".

وتابع قائلا: "لهيك مجموعة النكد أسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة".

وكان مجلس النواب قد صادق على قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس ، لكن الرئيس ميشال عون رفض ذلك وأعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية 15 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن طرح الرئيس اللبناني ميشال عون موضوع المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات "الميغاسنتر" أشعل المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات.

و"الميغاسنتر" هي مراكز ضخمة يجب إنشاؤها في المناطق والمحافظات والمخصصة للناخبين اللبنانيين لكي ينتخبوا في أماكن سكنهم، وليس في أماكن تسجيلهم، وذلك حتى يستطيع القاطن في العاصمة، وهو من الجنوب اللبناني أو من الشمال الاقتراع في مكان سكنه دون التوجه لمركز قيده. 

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا