لبنان.. باسيل يهاجم "مجموعة النكد" بمجلس النواب

هاجم رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل "مجموعة النكد" في مجلس النواب، متهما إياها بإسقاط بنود إصلاحية في قانون الانتخاب.

وقال باسيل في تغريدة ساخرا: "أنا مش خبير بالطقس ولكن عرضت بالجلسة إحصاء آخر 10 سنين عن عواصف شهر مارس، بس النكد ما بيسمع منطق".

وأضاف: "منيح أن رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد بـ15 مايو وأنقذ الانتخابات"، معتبرا أن لا صلاحية ولا أكثرية لديه بـ"الميغاسنتر" ونواب الانتشار".

وتابع قائلا: "لهيك مجموعة النكد أسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة".

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منيح ان رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد ب15 أيار وأنقذ الانتخابات. بالميغاسنتر ونواب الانتشار لا هو عنده صلاحية ولا نحنا عنا أكثرية. لهيك "مجموعة النكد" اسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة. GB pic.twitter.com/hKsDmCjxR1 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 12, 2022

وكان مجلس النواب قد صادق على قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس ، لكن الرئيس ميشال عون رفض ذلك وأعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية 15 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن طرح الرئيس اللبناني ميشال عون موضوع المراكز الانتخابية الكبيرة في المحافظات "الميغاسنتر" أشعل المخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات.

و"الميغاسنتر" هي مراكز ضخمة يجب إنشاؤها في المناطق والمحافظات والمخصصة للناخبين اللبنانيين لكي ينتخبوا في أماكن سكنهم، وليس في أماكن تسجيلهم، وذلك حتى يستطيع القاطن في العاصمة، وهو من الجنوب اللبناني أو من الشمال الاقتراع في مكان سكنه دون التوجه لمركز قيده.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية