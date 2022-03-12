مصر.. ضبط أطنان من السلع التموينية أعدت لبيعها في السوق السوداء

تمكنت أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة من ضبط 60 طنا من السلع التموينية الأساسية أعدت لبيعها بالسوق السوداء.

وأوضح محافظ القاهرة خالد عبد العال، أن السلع التموينية المضبوطة تشمل الزيوت والسمن والفول، وكان يتم تجميعها بمخزن في المرج لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان، وبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة، بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين.

وأشار إلى أنه "تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وتحفظت النيابة العامة على المخزن والمضبوطات".

وأكد أنه "لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك"، مشددا على أنه "سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه".

المصدر: "القاهرة 24"