محتجون في جنوب العراق يهددون بـ"شل" حركة الطرقات ومؤسسات الدولة (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن المئات من سكان محافظة المثنى خرجوا في تظاهرات بسبب "انعدام الخدمات".

وذكر مراسلنا، أن سكان منطقة الخضراء في محافظة المثنى خرجوا لليوم الثالث على التوالي في احتجاجات تندد بـ"الفساد وسوء الخدمات".

وأضاف أن المتظاهرين هددوا بـ"شل" حركة الطرقات ومؤسسات الدولة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وأشار مراسلنا إلى أن المحتجين طردوا أمس مسؤولين محليين حاولوا التفاوض معهم لإنهاء الاحتجاجات.



المصدر: RT