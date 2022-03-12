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أنقرة تتهم الحوثيين بالاعتداء على مقبرة تركية في صنعاء

أخبار العالم العربي

أنقرة تتهم الحوثيين بالاعتداء على مقبرة تركية في صنعاء
AP Hani Mohammed
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وجهت أنقرة انتقادات شديدة اللهجة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محملة إياها المسؤولية عن الاعتداء على مقبرة الشهداء الأتراك في صنعاء.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم السبت أنها "تدين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثيين على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس والذي تسبب بأضرار في المقبرة".

وحذرت الوزارة من "الإساءة للتواجد التركي في اليمن"، مشددة على أنه يعد رمزا لـ"التاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة" بين الدولتين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتوقع تعويض الأضرار التي لحقت بالمقبرة وملاحقة المسؤولية عما حصل بأسرع وقت ممكن، مضيفة: "لا نشك في أن يدين الشعب اليمني الصديق والشقيق هذا الاعتداء الغادر".

المصدر: RT

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