مسؤول سعودي لـ"فرانس برس": المدون السعودي رائف بدوي سيظل ممنوعا من السفر لـ10 أعوام

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول سعودي، بأن المدون والناشط السعودي رائف بدوي، الذي تم الإفراج عنه أمس الجمعة بعد 10 أعوام من السجن، سيظل ممنوعا من السفر لعشرة أعوام.

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ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر، قوله: "الحكم القضائي الصادر بحق رائف بدري هو السجن عشر سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة..هذا حكم قضائي نافذ وبات".

وأضاف المسؤول السعودي للوكالة: "بالتالي لا يمكنه مغادرة المملكة قبل عشر سنوات إلا إذا صدر عفو ملكي بحقه".

وأفرجت السلطات السعودية أم الجمعة عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي المدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان بعد عشرة أعوام أمضاها في السجن في بلاده، وفق ما أفادت زوجته.

وقالت إنصاف حيدر "رائف اتصل بي، إنه حر"، وذلك بعدما أعلنت الخبر عبر "تويتر".

ومنحت كندا زوجة المدون السعودي الجنسية الكندية وهي تقيم مع أولادها الثلاثة في شيربروك الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الشرق من مونتريال حيث تعمل منذ سنوات من أجل إطلاق سراح زوجها.

وكانت عائلة المدون السعودي قد أشارت في أوائل شهر مارس إلى أن موعد إطلاق سراحه ربما اقترب، إذ قضى 10 سنوات سجن في السعودية لمطالبته بـ"وضع حد للنفوذ الديني على الحياة العامة فيها".

ومهدت حكومة كيبيك الطريق أمام منح رائف بدوي "حق اللجوء في كندا" بإدراج اسمه في قائمة المهاجرين المحتملين ممن لهم الأولوية لدواع إنسانية.

وقضت محكمة سعودية عام 2014 بحبس المدون الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة، عشر سنوات وبتلقيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعا لإدانته بـ"إهانة الإسلام".

المصدر: "فرانس برس" + وكالات