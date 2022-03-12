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السفيرة الأردنية تثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022

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السفيرة الأردنية تثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022
AP J. Scott Applewhite
صورة تعبيرية
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ثمنت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفيرة دينا قعوار: "نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022، والذي سيساهم في تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم".

وأضافت: "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مساعدة بـ1.65 مليار دولار للأردن، ضمن موازنة العام 2022.

المصدر: RT + "أ ب"

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