السفيرة الأردنية تثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022

ثمنت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفيرة دينا قعوار: "نثمن الدعم الذي أقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022، والذي سيساهم في تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم".

وأضافت: "علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين".

نثمن الدعم الذي اقره الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام ٢٠٢٢ والذي سيساهم في تخفيف الاعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم.



علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين. pic.twitter.com/Qx2H38Y2Wo — Dina Kawar (@AmbKawar) March 11, 2022

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مساعدة بـ1.65 مليار دولار للأردن، ضمن موازنة العام 2022.

المصدر: RT + "أ ب"