سوريا.. ضبط مستودع ذخيرة تركه الإرهابيون في ريف حماة

ضبطت شرطة ناحية أفاميا التابعة لمنطقة الغاب بريف محافظة حماة السورية مستودع ذخيرة تركه الإرهابيون في قرية كفرنبودة بريف المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن "عناصر شرطة ناحية أفاميا تمكنت من ضبط مستودع يحوي صناديق ذخيرة ضمن أحد المنازل المهجورة في قرية كفرنبودة بريف المحافظة".

وأشارت إلى أن "المضبوطات عبارة عن 73 صندوقا خشبيا تحتوي طلقات من عيارات مختلفة وحشوات قاذف آر بي جي".

وبينت الوزارة، أنه "من خلال التحري والبحث عن صاحب المنزل تبين أنه إرهابي ومتوار عن الأنظار"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الذخيرة للجهات الأمنية".

المصدر: "سانا"