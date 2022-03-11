الحكومة الليبية تنفي وجود مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية

نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية صحة ما يروج عن مقترح تقدم به سفير واشنطن في ليبيا ريتشارد نورلاند لرئيس الحكومة فتحي باشاغا باستمرار عمل حكومة الدبيبة مع تعديلات طفيفة.

إقرأ المزيد

وأكد المكتب في بيان أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون، بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

ودعت الحكومة الليبية وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رحب في كلمة له بالمبادرات المحلية والدولية الداعية لإنهاء الأزمة السياسية، عقب عودة رتل عسكري تابع له إلى مدينة مصراتة الخميس، بعد تفاهمات قادها وسطاء.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر لم تسمها، أن رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا تحرك من مدينة طبرق شرق ليبيا باتجاه مدينة بنغازي رفقة عدد من الوزراء.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT