الجيش اللبناني يوضح ملابسات مقتل شخص رفض الامتثال لأوامر التوقف على حاجز له

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أوضحت فيه ملابسات مقتل شخص برصاص الجيش تجاوز حاجزا عسكريا ورفض الامتثال لأوامر التوقف.

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان إن سيارة من سيارة من نوع toyota tundra زجاجها داكن وبدون لوحات، حاولت اجتياز حاجز ظرفي كان قد أقيم في بلدة شعت – البقاع.

وأضافت أن سائقها رفض الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف واجتاز شوكة حديدية كان قد وضعها العناصر في محاولة لمنعه من المرور، ما اضطرهم إلى اطلاق عدة طلقات في الهواء، ثم باتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء.

وأضاف البيان أن السائق "أصيب وما لبث أن فارق الحياة".

وختم البيان بالإشارة إلى أنه ضبط داخل السيارة بندقية كلاشنكوف وذخائر لها.

وقالت إنه بدأ التحقيق بإشراف القضاء المختص، بعدما تم تسليم المضبوطات.

المصدر: RT