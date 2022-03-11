الحشد الشعبي بالعراق يعلن عن انفجار استهدف الجيش في بابل ويؤكد تصديه لمصادر النيران

أعلن الحشد الشعبي في العراق أن قواته ردت على مصادر نيران فتحت على الجيش العراقي عقب انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي (قاطع عمليات جرف النصر) في بيان اليوم الجمعة: إنه "في تمام الساعة 19:00 انفجرت عبوة ناسفة شمال بابل ناحية جرف النصر مستهدفة عجلة مدنية تابعة لمنتسبي الجيش العراقي، أعقبتها رماية من أسلحة خفيفة وعلى أثرها شرعت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بإسناد الجيش العراقي وباقي القطعات الماسكة في القاطع".

وأضاف البيان: "تم الرد على مصادر النيران المباشرة و ملاحقة العناصر الإجرامية الذين فروا تحت وابل من نيران الحشد الشعبي ولا تزال عمليات التمشيط جارية".

وختم البيان قوله: "نعاهد شعبنا وأهالي محافظة بابل العزيزة بأن هذه العملية لن تثني أو تعكر الأمن في قاطع المسؤولية".

المصدر: RT