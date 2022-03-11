ولي عهد أبو ظبي يؤكد دعم بلاده للسودان بما يحقق تطلعاته

أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم الإمارات كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني، ويحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر الشاطئ، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وشدد بن زايد خلال اللقاء، "على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية".

وبحث ولي عهد أبوظبي والبرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واطلع بن زايد من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.

من جانبه أكد البرهان "عمق العلاقات الإماراتية – السودانية معبرا عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.

المصدر: "البيان"