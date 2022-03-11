الخارجية الإماراتية: الهجوم على مصفاة الرياض جريمة حرب

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، ويستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة".

وأكدت أن "ما جرى يعد تهديدا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة".

وجدّدت الوزارة تضامنها "الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

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وشدد البيان على أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد للإمارات".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، أعلنت استمرار هجماتها على المنشآت النفطية السعودية، وتبنيها هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع شركة "أرامكو" بالرياض وأبها وجازان.

المصدر: RT