 
مباشر

قطر تستضيف في تركيا اجتماعا بين طالبان ودبلوماسي أمريكي (صور)

أخبار العالم العربي

قطر تستضيف في تركيا اجتماعا بين طالبان ودبلوماسي أمريكي (صور)
AP
قطر تستضيف اجتماعا بين ممثل لطالبان ودبلوماسي أمريكي في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skqm

استضافت قطر على هامش قمة في تركيا اجتماع وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية ودبلوماسي أمريكي.

وتحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أولا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توماس ويست.

وأظهر مقطع مصور وصور وزير الخارجية الذي عينته طالبان أمير خان متقي يدخل غرفة تواجد فيها ويست مع الشيخ محمد، ثم ظهر الرجال الثلاثة وهم يجلسون معا.

وقال بيان قطري إنهم وخلال الاجتماع، راجعوا التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وسبل التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني وتجنب أي أزمات إنسانية.

وجاء الاجتماع في أنطاليا بتركيا على هامش منتدى الدبلوماسية بعد 7 شهور على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على كابل في منتصف أغسطس 2021.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا