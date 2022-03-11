قطر تستضيف في تركيا اجتماعا بين طالبان ودبلوماسي أمريكي (صور)

استضافت قطر على هامش قمة في تركيا اجتماع وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية ودبلوماسي أمريكي.

وتحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أولا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توماس ويست.

وأظهر مقطع مصور وصور وزير الخارجية الذي عينته طالبان أمير خان متقي يدخل غرفة تواجد فيها ويست مع الشيخ محمد، ثم ظهر الرجال الثلاثة وهم يجلسون معا.

وقال بيان قطري إنهم وخلال الاجتماع، راجعوا التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وسبل التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني وتجنب أي أزمات إنسانية.

وجاء الاجتماع في أنطاليا بتركيا على هامش منتدى الدبلوماسية بعد 7 شهور على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على كابل في منتصف أغسطس 2021.

1/4: ترکی:

انٹالیا میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی، قطر کے وزیر خارجہ اور نائب وزیراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اور امریکہ کے نمائندے خصوصی ٹام ویسٹ کی سہ فریقی ملاقات۔



ملاقات میں افغان وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیرخواہ بھی شریک رہے۔ pic.twitter.com/bOSTWNooaa — Shariat Magazine (@shariatmagazin) March 11, 2022

ترکی کے شہر انټالیا میں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دی۔ pic.twitter.com/ucL7IJyvrn — Shariat Magazine (@shariatmagazin) March 11, 2022

المصدر: أ ب