الكاظمي: القوى السياسية والأحزاب تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوى السياسية والأحزاب التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية، تتحمل اليوم مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.

وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر الى المساجلات والمزايدات".

وأضاف: "أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية وأعدنا العراق عزيزا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية".

وشدد: "القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق".

المصدر: RT