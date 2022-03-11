إصابات خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
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أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأصيبت مجموعة من المواطنين بالاختناق جراء إلقاء القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المتظاهرين في كفر قدوم.
وأشارت مصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص المطاطي في استهدافها للشبان.
واندلعت المواجهات، إثر قمع القوات الإسرائيلية للمسيرة الأسبوعية في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.
وأصيب عشرات المواطنين، بعدما قمعت القوات الإسرائيلية المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن شرق نابلس، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.
المصدر: "القدس"