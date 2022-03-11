مسؤولة بالصليب الأحمر تطالب العالم بعدم "الابتعاد" عن اليمن

قال الصليب الأحمر إن العالم يجب ألا يحول انتباهه عن محنة أولئك الذين عاشوا خلال الحرب المستمرة في اليمن، وحث على مواصلة تقديم المساعدات بينما تجتذب حرب أوكرانيا انتباه العالم.

وقالت كاتارينا ريتز، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن المناقشات مستمرة حول تبادل الأسرى المحتمل في المستقبل بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل نيابة عن حكومة المنفى في البلاد.

وأضافت: "أعتقد أن واجبنا هو الاستجابة بشكل متساو للاحتياجات وبذل قصارى جهدنا. علينا أن نضيف أوكرانيا إلى جميع الأزمات، لكن لا ينبغي لنا أن نتحول"، مشيرة إلى أن "إمدادات القمح سيكون لها تأثير على الإمدادات الغذائية لليمن. آلية التكيف في البلاد محدودة للغاية، وأعتقد أن ذلك سيكون صراعا كبيرا".

وأكدت أن "الصليب الأحمر يواصل الوصول إلى السجناء المحتجزين لدى المليشيات والحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء والحكومة اليمنية في عدن"، مبينة أن "الحوار بين الطرفين مستمر. المفاوضات لم تتوقف أبدا. أعتقد أنه من المهم أيضا الحفاظ على مشاركة الأطراف على الطاولة".

وأشارت ريتز إلى أن "الصليب الأحمر عمل مع التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين وميليشيات أخرى في الحرب للتأكيد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد".

المصدر: AP