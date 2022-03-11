تونس.. مكاتب البريد تقرر الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام

أعلنت الجامعة العامة للبريد في تونس، أنه "تقرر الدخول في إضراب عن العمل بثلاثة أيام من يوم 22 مارس الجاري وإلى غاية يوم 24 من نفس الشهر".

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن "الجامعة دعت في بلاغ نقابي منظوريها إلى المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي، وأوضحت أن هذا الإضراب يأتي تطبيقا لقرار هيئتها الإدارية التي انعقدت يوم 27 يناير الماضي وهو الثاني بعد إضراب كانت نفذته يومي 19 و20 يناير 2022".

وتجدر الإشارة إلى أن إضراب البريد في حال تنفيذه بداية من يوم 22 مارس سيتزامن مع موعد صرف أجور جزء من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية في وقت تتولى فيه عدة مؤسسات صرف الأجور عبر ديوان البريد.

المصدر: "نسمة"