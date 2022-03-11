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بوريل يعلن الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني

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بوريل يعلن الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني
Globallookpress
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قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.

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وكتب بوريل عبر "تويتر": "هناك حاجة إلى تعليق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، بسبب عوامل خارجية".

وأضاف: "النص النهائي للاتفاق جاهز ومطروح على الطاولة.، وأنا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات لإغلاق الاتفاقية".

المصدر: RT

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