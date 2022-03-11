بوريل يعلن الحاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.
وكتب بوريل عبر "تويتر": "هناك حاجة إلى تعليق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، بسبب عوامل خارجية".
A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022
A final text is essentially ready and on the table.
As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.
وأضاف: "النص النهائي للاتفاق جاهز ومطروح على الطاولة.، وأنا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات لإغلاق الاتفاقية".
المصدر: RT