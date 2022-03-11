مصر تصدر بيانا بعد هجوم طائرة مسيرة على مصفاة تكرير بترول في السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أعربت فيه عن إدانتها لاستهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مسيرة.

إقرأ المزيد

وأوضحت الخارجية المصرية أنها "تدين الهجوم وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية".

وقال البيان: "هذا، وتؤكد مصر مجددا على شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة وتجدد مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة".

المصدر: RT