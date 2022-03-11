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وزير خارجية مصري سابق يكشف سبب مخاوف أمريكا من التدخل العسكري في أوكرانيا

أخبار العالم العربي

وزير خارجية مصري سابق يكشف سبب مخاوف أمريكا من التدخل العسكري في أوكرانيا
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كشف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، عن سبب مخاوف أمريكا من التدخل العسكري في أوكرانيا ومواجهة روسيا.

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وأشار فهمي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشعر أن الغرب وأوروبا ضعفاء ويعلم جيدا أن الأمريكيين لن يتدخلوا عسكريا في أوكرانيا"، قائلا: "الأمريكان لن يخوضوا معارك عسكرية بعد تجاربهم في أفغانستان والعراق".

وحول الشرق الأوسط، قال فهمي: "أمريكا شعرت بعد أحداث 11 سبتمبر أنها تستطيع أن تقضي على بعض القيادات ولكن لا تستطيع القضاء على الفكر المتطرف"، مؤكدا أن "جميع الأحداث الهامة في الشرق الأوسط لم تتم على الهوى الأمريكي".

المصدر: المصري اليوم

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