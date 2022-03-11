الإعدام لشخصين ارتكبا جريمة هزت موريتانيا

حكمت محكمة موريتانية، بالإعدام بحق شخصين أدينا بقتل الشاب محمدو ولد برو، في قضية شغلت بال الموريتانيين منذ عام 2019.

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وقادت التحقيقات إلى الاشتباه في ثمانية أشخاص، وتوجيه تهم إليهم من طرف النيابة العامة بالتورط في جريمة اختطاف وقتل الشاب ولد برو.

ودانت محكمة الجنايات بولاية نواكشوط الجنوبية اثنين من المتهمين، وأصدرت حكما بالإعدام قصاصا في حقهما، فيما حكمت على اثنين آخرين بالسجن 15 عاما، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين.

كما قررت المحكمة حفظ الدعوى في حق شخصين آخرين من المتهمين الثمانية، لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن الجريمة وقعت في عام 2019، عندما اختفى المواطن ولد برو، قبل أن يعثر على جثته في منطقة مهجورة في مقاطعة دار النعيم، شمالي العاصمة نواكشوط، وقد تعرضت للحرق.

وكانت مصادر قضائية قد تحدثت عن تحقيق معقد جرى في القضية، أولا للتأكد من وفاة الضحية، وثانيا للحصول على أدلة تثبت تورط المشتبه فيهم.

المصدر: "صحراء ميديا"