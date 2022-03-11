 
مباشر

الوليد بن طلال: أنا متبن للتوطين والسعودة لدرجة العنصرية

مال وأعمال

الوليد بن طلال: أنا متبن للتوطين والسعودة لدرجة العنصرية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skkq

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، إنه "متبني التوطين والسعودة بتحيز وقوة وشدة وصرامة تصل لدرجة العنصرية"، مؤكدا أنه "يفتخر بأنه عنصري للسعودية".

وقال في حديث لبرنامج "يا هلا" إن "نسبة العاملين لديه من السعوديين أكثر من 90%"، مشيرا إلى أنه تبنى التوطين منذ 20 عاما، وأنه ينحاز بنسبة 100% للسعوديين.

وأكد أنه لا يوجد لديه حياد في حب وطنه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا