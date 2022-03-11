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عبد اللهيان: الاتفاق حول الملف النووي ممكن إذا تصرفت الولايات المتحدة بواقعية

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عبد اللهيان: الاتفاق حول الملف النووي ممكن إذا تصرفت الولايات المتحدة بواقعية
Globallookpress
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثات هاتفية مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، مؤكدا أنها كانت محادثات مثمرة.

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وكتب عبد اللهيان، عبر "تويتر": "لقد قمت بمحادثة مثمرة مع بوريل اليوم.

وقال: "تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم حول الملف النووي، وهذا الاتفاق في المتناول إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل واقعي".

وشدد على أنه "لا يمكن لطرف واحد تحديد النتيجة النهائية، هناك حاجة إلى مسعى مشترك".

المصدر: RT

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