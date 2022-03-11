عبد اللهيان: الاتفاق حول الملف النووي ممكن إذا تصرفت الولايات المتحدة بواقعية

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثات هاتفية مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، مؤكدا أنها كانت محادثات مثمرة.

إقرأ المزيد

وكتب عبد اللهيان، عبر "تويتر": "لقد قمت بمحادثة مثمرة مع بوريل اليوم.



Had a productive conversation w @JosepBorrellF today.



Efforts to reach a good & durable agreement continue; it is within reach if US acts realistically & consistently.



No single party can determine end result; a joint endeavor is needed. Reason should prevail. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 10, 2022

وقال: "تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم حول الملف النووي، وهذا الاتفاق في المتناول إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل واقعي".

وشدد على أنه "لا يمكن لطرف واحد تحديد النتيجة النهائية، هناك حاجة إلى مسعى مشترك".

المصدر: RT