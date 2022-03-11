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الوزير الأول الموريتاني يصل إلى الرباط لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب (صور)

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الوزير الأول الموريتاني يصل إلى الرباط لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب (صور)
RT @ChefGov_ma
الوزير الأول الموريتاني يصل إلى الرباط لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب
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وصل الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال يوم الخميس إلى المغرب في زيارة عمل على رأس وفد حكومي لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب.

وسيترأس محمد ولد بلال إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية التي ستنعقد بالرباط يوم 11 مارس الجاري.

وكانت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية قد انطلقت الأربعاء على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين، بعد 9 سنوات من التوقف.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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