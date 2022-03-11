الوزير الأول الموريتاني يصل إلى الرباط لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب (صور)

وصل الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال يوم الخميس إلى المغرب في زيارة عمل على رأس وفد حكومي لإحياء اللجنة العليا المشتركة مع المغرب.

وسيترأس محمد ولد بلال إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية التي ستنعقد بالرباط يوم 11 مارس الجاري.

وكانت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية قد انطلقت الأربعاء على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين، بعد 9 سنوات من التوقف.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين.

استقبلت مساء اليوم الوزير الأول الموريتاني، بمطار الرباط السيد محمد ولد بلال مسعود، الذي يحل بالمغرب في إطار أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية، التي تعقد يوم غد الجمعة بالرباط، والتي تعد فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. pic.twitter.com/foWPAdMntX — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) March 10, 2022

المصدر: وسائل إعلام مغربية