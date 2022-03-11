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وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي: مبارك كان يغضب من ملف توريث ابنه

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وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي: مبارك كان يغضب من ملف توريث ابنه
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وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي
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قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إن الرئيس الراحل حسني مبارك "كان يغضب من ملف توريث ابنه جمال للحكم".

وأضاف فهمي خلال لقاء تلفزيوني: "استغربت من دعوة جورج بوش لجمال مبارك لزيارة البيت الابيض"، مشيرا إلى أنه "بعد مقابلة بوش لجمال مبارك، استقر لدى الأمريكيين فكرة أن جمال ليس لديه القدرة على تولي حكم مصر".

وقال: "الأمريكان في لحظة ما فضلوا اللواء (الراحل) عمر سليمان كرجل أمني لحكم مصر"، مؤكدا أنه "لم يستقر في يقيني ما يؤكد صعود جمال مبارك للحكم".

المصدر: "صدى البلد"

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