مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء بعد ازدياد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وشهدت محافظة شمال سيناء بعد ظهر الخميس، تقلبات جوية ورياح باردة محملة بالأتربة والرمال، مما أثر على حركة سير السيارات على الطرق السريعة، وفق الصحف المحلية.

وكان مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري بمصر، قد توقع صباح يوم الخميس أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة، تتراوح بين 5-1 مم.

المصدر: "القاهرة 24"