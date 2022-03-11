بينها موسكو.. الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

نشرت الخطوط الجوية السعودية على موقعها الرسمي قائمة بـ10 وجهات جديدة لرحلاتها منها العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخطوط السعودية في وصفها لروسيا: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، وقائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة ومذهلة".

وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.

والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).

المصدر: الخطوط السعودية