منظمة تزعم تنفيذ أحكام بإعدام 7 أشخاص على خلفية سياسية في مصر

زعمت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، أمس الخميس، بإعدام 7 أشخاص في مصر على خلفية سياسية، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة الإعدامات في هذا البلد.

وقالت المنظمة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وثقت قيام وزارة الداخلية المصرية بإعدام 3 معتقلين جدد، ليرتفع عدد الذين أُعدموا خلال الساعات الماضية (من يوم الخميس) إلى 7 أشخاص.

ووفق ما علمته المنظمة فإن مصلحة السجون قد نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق 3 شباب أسماؤهم كالتالي:

- بلال إبراهيم صبحي فرحات.

- محمد حسن عزالدين محمد حسن.

- تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة.

والثلاثة المنفذ بحقهم الإعدام كانوا يحاكمون على ذمة القضية 1187 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والتي أعدم على ذمتها 10 معتقلين آخرين في 3 أكتوبر 2020.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت إعدام 4 معتقلين آخرين على ذمة قضية أخرى أول أمس، قائلة إن ذلك "يعد مؤشراً على تسارع وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين".

المصدر: RT