لبنان.. منع مدراء أكبر 5 بنوك في البلاد من السفر

أعلنت النائبة العامة اللبنانية غادة عون أنها أصدرت قرارات بمنع سفر رؤساء مجالس إدارات خمسة بنوك لبنانية بإجراء احترازي في ظل التحقيق بتحويلات أجرتها بنوكهم.

ويخص قرار حظر السفر الذي أصدرته القاضية عون، كل من "سليم صفير من بنك بيروت، وسمير حنا من بنك عوده، وأنطون الصحناوي من سوسيتيه جنرال، وسعد الأزهري من بنك بلوم، وريا الحسن من بنك ميد".

فيما لم توجه لأي منهم اتهامات بارتكاب جريمة.

بدورها قالت ريا الحسن من بنك ميد لـ"رويترز" حين تم التواصل معها للتعليق على قرار عون، إنها "تلزم الصمت"، مشيرة إلى أنها انضمت للبنك بعد إجراء التحويلات وأن هذه المعاملات كانت "قانونية".

وتفرض البنوك اللبنانية قيودا غير رسمية على رأس المال منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أكتوبر 2019.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الناس من الوصول الكامل إلى مدخراتهم كما أن من تمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الدولارية، حصلوا على أسعار صرف أقل بكثير من أسعار السوق السوداء.

المصدر: "رويترز"