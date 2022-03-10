خبير مصري يشير لتشغيل محدود لإنتاج الكهرباء في سد النهضة

قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي في حديث لـRT إن صور الأقمار الصناعية أظهرت "جريانا محدودا" في حوض استقبال مياه التوربين في سد النهضة، رغم مرور 19 يوما على الافتتاح الرسمي.

وأضاف أن المياه ما زالت تتدفق أعلى الممر الأوسط، ما يؤكد ضعف التشغيل، وأن كمية المياه التى تعبر الممر الأوسط أصبحت أقل قليلاً من الشهور الماضية، ليس فقط بسبب التشغيل، ولكن لأن الأشهر الثلاثة الماضية، فيها أقل تصريفات النيل الأزرق في منطقة سد النهضة (متوسط 30 مليون متر مكعب/يوم).

وأضاف شراقي أنه من المتوقع أن يجف الممر الأوسط خلال الأيام القادمة في حالة تشغيل التوربين ساعات أكثر، وقال إنه لو كانت اثيوبيا جاهزة لزيادة ارتفاع سد النهضة كان من الممكن فتح بوابتي التصريف وهما قادرتين على تجفيف الممر الأوسط خلال يومين فقط، وهذا لم يحدث حتى الآن.

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وحسب شراقي، فإن التخزين الثالث يختلف عن العام الماضي، إذ كان يتطلب رفع الممر الأوسط (250 مترا) فقط بخرسانة دون أي أعمال فنية، أما هذا العام فإنه يتطلب رفع الجانبين والممر الأوسط معاً بطول ألف متر، وبالمقدار ذاته.

وأضاف أنه في المستوى الحالي توجد أعمال التوربينات العلوية، وهو ما يستغرق وقتا أطول، بينما المتبقي هو حوالي 3 أشهر فقط، وقد تضطر إثيوبيا لرفع الممر الأوسط بمقدار عدة أمتار، لتخزين أقل من ملياري متر مكعب.

وأشار شراقي إلى أن المفاوضات مازالت مجمدة، "ولا تلوح في الأفق أي بوادر معلنة لاستئنافها قريبا".

ناصر حاتم

المصدر: RT