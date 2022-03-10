البنك الدولي: الأردن غير معرض لأزمة أمن غذائي ولديه مخزون كاف من الحبوب

أكد البنك الدولي أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب ويحافظ على أمنه الغذائي، ولم يتأثر جراء الأزمة الأوكرانية.

وصنف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأردن بأنه "غير معرض لأزمة أمن غذائي، ولديه مخزون استراتيجي ممتاز من الحبوب".

وقال تقرير البنك الدولي إنه يتم إنتاج حوالي 100 ألف طن متري سنويا من الحبوب في المملكة "وهذا يعد ضمن المعدل الطبيعي في تصنيف البنك الدولي".

المصدر: "عمون"