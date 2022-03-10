هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار القاهرة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس اضطراريا في مطار القاهرة الدولي إثر خلل فني تعرضت له.

وقالت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة، إن "برج المراقبة الجوية بالمطار تلقى إشارة من قائد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 600 والقادمة من عدن يطلب أخذ وضع الاستعداد لهبوط الطائرة اضطراريا وهي من طراز إيرباص 330 بعد حدوث عطل في إطارات الطائرة وعلى الفور انتشرت سيارات المطافئ والإسعاف على جوانب الممر".

وتابعت: "تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام وتم إنزال ركاب الطائرة البالغين 264 راكبا إلى صالة الوصول وتوزيع وجبات طعام على الركاب لحين الإصلاح".

وأشارت إلى أنه تم "استدعاء فريق فنى لفحص الطائرة وإصلاح العطل ومن المتوقع الانتهاء منه بعد 10 ساعات من موعد إقلاع الطائرة برحلتها رقم 601 إلى عدن".

المصدر: "الأهرام"