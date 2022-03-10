نجاح جهود سورية في إنقاذ 13 مواطنا و8 مصريين ولبنانيين اثنين في أوكرانيا

نجحت الجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية والنقل السوريتان في إجلاء بحارة سوريين علقوا على متن باخرة NEW CHALLENGE في مرفأ نيقولاييف في أوكرانيا المحاصر من القوات الروسية.

وتحمل الباخرة التي ترفع العلم اللبناني 23 بحارا (13 سوريا، لبنانيان، 8 مصريين)، وأنهت تحميل شحنتها في 23 فبراير الماضي وجاهزة للإبحار، قبل أن تعلق هناك عقب العملية العسكرية الروسية.

وأكد مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ السورية علاء صقر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، نجاح الاتصالات التي أجرتها وزارتا الخارجية والنقل بالتنسيق مع القنصلية السورية في مدينة أوديسا الأوكرانية، بإجلاء عدد من البحارة السوريين الذين كانوا على متن السفينة، بانتظار إجلاء بقية البحارة الذين ظلوا على متن السفينة بناء على رغبتهم.

وكان البحارة قد ناشدوا سلطات بلدانهم تأمين ممر بحري آمن لخروج السفينة كي تتمكن من الإبحار، لاسيما أن مخزونهم من الطعام والماء والاحتياجات اليومية قد شارف على النفاد.

وعن عملية التواصل مع البحارة وإجلائهم، قال صقر: "قبل ثلاثة أيام، وفور إطلاق البحارة نداءات استغاثة لإنقاذهم، قمنا كسلطة بحرية معنية بمتابعة شؤون البحارة السوريين، بإرسال كتاب إلى وزارة الخارجية التي قامت بدورها بالتواصل مع القنصل في مدينة أوديسا".

وأضاف: "قام القنصل السوري في أوديسا بفتح خط مباشر للتواصل مع البحارة على مدى 24 ساعة التي تم إخراجهم خلالها من مرفأ نيكولاييف، ليصبح البحارة السوريون بأمان وذلك بتواصل فوري مع المعنيين في أوكرانيا".

وأوضح أنه "تم إجلاء البحارة الذين كانوا على متن السفينة إلى مولدافيا ومن ثم إلى رومانيا"، متوقعا أن يصل البحارة إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد سفينة NEW CHALLENGE إحدى ناقلات الصب الجاف والتي تم بناؤها عام 1996 وتبحر تحت علم بليز.

كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 27079 طنا من الوزن الساكن وغاطسها 9.9 متر، كما يبلغ طولها 163.5 متر وعرضها 27 مترا.

المصدر: "سبوتنيك"