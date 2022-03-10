في أول زيارة من نوعها بين البلدين.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي كبار المسؤولين بالبحرين (صور)

واصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم زيارته إلى البحرين، حيث استقبله رئيس أركان قوة دفاع البحرين ذياب بن صقر النعيمي.

كما وصل رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم الخميس إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين حيث التقى مع قائد الأسطول الأدميرال شارلز براد كوبر، و تم استقباله من قبل حرس الشرف.

واجتمع رئيس الأركان مع قائد الأسطول الأمريكي وطاقمه لإيجاز استخباري عملياتي والحديث عن مواصلة التعاون بين الجيوش بالإضافة إلى حاجات ضرورية أخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وبعد ذلك واصل رئيس الأركان لقاء كبار قادة الجيش البحريني ومن بينهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومستشار الأمن الوطني البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورئيس الأركان في قوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ووزير شؤون الدفاع البحريني الفريق عبدالله بن حسن النعيمي وبحث مع القادة التحديات المشتركة للدولتين وفرص توسيع التعاون.

وقال كوخافي في أول زيارة من نوعها بين البلدين منذ توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات: إن "التعاون المتواصل مع الأسطول الخامس مهم وذو قيمة عالية".

وأضاف أن "اللقاء المشترك في البحرين يعتبر ركيزة أساسية للعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وفي أمننا القومي لقد قمنا في العام الأخير بإنشاء شبكة تعاون استراتيجية أمنية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط تعزز الميزة الاستراتيجية في مواجهة التهديدات في المحيط".

وأعتبر أن زيارة البحرين "خطوة مهمة وفرصة ذهبية للتعاون في مجالات وجبهات مختلفة".

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الأربعاء إلى البحرين، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي والذي اعتبر أن هذه الزيارة "تاريخية".

المصدر: RT