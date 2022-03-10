احتجاز مركب صيد تونسي وأفراد طاقمه في ليبيا

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة يوم الخميس باحتجاز مركب صيد تونسي وأفراد طاقمه في ليبيا.

وقالت الإذاعة إن والد أحد الصيادين ويدعى منصور بن علي الصغير ناشد السلطات التونسية ببذل الجهود الكفيلة بالإفراج عن ابنه ورد.

وذكر أن ابنه موقوف بالسجن في طرابلس إلى جانب 5 تونسيين آخرين من طاقم مركب الصيد "كريم" الذي احتجزته السلطات الليبية منذ الخميس الماضي.

وصرح والد الشاب الموقوف بأن ابنه يشتغل ربانا بمركب الصيد "كريم"، مشيرا إلى أنه أبحر من ميناء "الكتف" ببن قردان يوم الخميس الماضي ومعه 5 بحارة آخرين.

وأضاف أن البحرية الليبية ألقت عليهم القبض في اليوم ذاته، حيث تم اقتياد المركب إلى ميناء طرابلس والاحتفاظ بطاقمه في سجن الجديدة بالعاصمة.

وأشار في السياق إلى أن شباك الصيد التي يستعملها المركب لا تزال إلى الآن في البحر.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية