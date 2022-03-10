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العراق يحدد فترة بقاء المجاميع السياحية الدينية على أراضيه 30 يوما بدلا من 14

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العراق يحدد فترة بقاء المجاميع السياحية الدينية على أراضيه 30 يوما بدلا من 14
Globallookpress
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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، قرارا بشأن دخول المجاميع السياحية الدينية، فيما زادت من فترة بقائها.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) قررت تعديل قرارها الخاص بدخول المجاميع السياحية الدينية".

وأضافت، أن "التعديل نص على أن تكون فترة دخول المجاميع السياحية الدينية 30 يوما حدا أقصى من تاريخ الدخول، بدلا من 14 يوما بما ينسجم مع المادة 7/ أولا من قانون إقامة الأجانب لسنة 2017".

المصدر: RT

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