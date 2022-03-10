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عون: لبنان يلتزم بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل"

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عون: لبنان يلتزم بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل
AFP
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قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا رونيسكا، التزام لبنان بالقرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل".

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وقال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: "لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي".

وأشارت الرئاسة إلى أن "الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا الأوضاع العامة عشية سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701".

المصدر:RT

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