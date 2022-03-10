عون: لبنان يلتزم بتنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل"

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا رونيسكا، التزام لبنان بالقرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل".

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وقال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: "لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي".

الرئيس عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022

وأشارت الرئاسة إلى أن "الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا الأوضاع العامة عشية سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701".

الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701 pic.twitter.com/wtfrVi12ir — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022

المصدر:RT